الأهلي وبيراميدز .. موعد مواجهة الدوري المقبلة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يستضيف فريق بيراميدز النادي الأهلي في تمام التاسعة من مساء يوم الإثنين المقبل ، لحساب مؤجلات الدور الثاني من مباريات الدوري الممتاز.





وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المصرية .

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

على صعيد متصل ، وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صباح اليوم بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة «تذكرتي» لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة «يمين» المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري، والمحدد لها الإثنين المقبل بملعب الدفاع الجوي.

جاء في الخطاب الذي تم إرساله بالفعل، أنه نظرًا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـــ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة «يمين» التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير.