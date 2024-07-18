الزمالك يكشف حقيقة تجديد عقد جوميز

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله عن تجديد عقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأوضح سالم في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا صحة علي الإطلاق لما ردده أحد الإعلاميين بشأن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده”.

وتابع: “وذلك لأن التعاقد معه ساري حتى نهاية الموسم القادم بنفس البنود والشروط ودون أي تعديلات”.

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وأضاف: “وفقًا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي والذي تضمن شرطًا واحدًا لتجديده لسنة إضافية (الفوز بالكونفدرالية) وهو ما تحقق بالفعل”.

واختتم متحدث الزمالك: “ونناشد السادة الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار كاذبة ومضللة وعليهم التأكد من مصادرهم حتى لا يكون سعيهم نحو التريند سببًا في إثارة الفتنة بين الجماهير البيضاء العظيمة”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي.