تشكيل الزمالك لمواجهة بروكسي في كأس مصر

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي في كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بروكسي مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك وبروكسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

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و يضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف “روقا” وأحمد عبد الرحيم “إيشو” وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .