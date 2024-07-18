كولر يحسم مصير تاو النهائي في الاهلي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن مصير الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مع القلعة الحمراء.

وكانت أنباء قد ترددت في وقت سابق عن رغبة تاو في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع تلقيه عروضا من أندية كايزر تشيفز والوحدة والخلود السعوديين.

وقررت إدارة النادي الاهلي، بالتنسيق مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر،التمسك بخدمات اللاعب، خاصة في ظل حاجة الفريق لجهوده في مختلف البطولات المحلية والقارية.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن ضعف العروض المادية المقدمة من قبل الأندية الراغبة في ضم تاو، كان عاملاً حاسماً في قرار بقائه مع الاهلي.

ويُذكر أن بيرسي تاو انضم إلى صفوف الأهلي في صيف عام 2021 قادماً من برايتون الإنجليزي، وقدم أداءً مميزاً خلال الفترة الماضية، ساهم في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب،

وينتهي عقد تاو مع الأهلي في يونيو 2025، مما يعني أنه لا يزال أمامه موسم آخر على الأقل مع القلعة الحمراء.