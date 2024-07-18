الزمالك يكشف تفاصيل إصابة لاعبه قبل مواجهة بروكسي في كأس مصر

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إصابة سيف جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة فريق بروكسي في كأس مصر.

وينطلق اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات دور 32 لمسابقة كأس مصر، والتي تقام مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وأشارت التقارير أن سيف جعفر قد تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية بشد في العضلة الخلفية تسببت في استبعاده عن المشاركة مع الفريق ومن لقاء بروكسي اليوم ببطولة كأس مصر.

وتابع التقرير أن سيف جعفر سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للتدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، والتواجد ضمن قائمة الفريق في المباريات القادمة في الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة بروكسي في كأس مصر:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.