قرار صادم من سوتشي الروسي ضد يحيى عطية الله بسبب الاهلي

كشف أندريه أورلوف المدير الرياضي لفريق سوتشي الروسي عن تطورات جديد في أزمة اختفاء المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق.

ويرتبط المغربي يحيى عطية الله بعقد مع فريق سوتشي الروسي يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وأفادت التقارير في الأونة الآخيرة بارتباط اللاعب المغربي يحيى عطية الله بالانتقال إلى الاهلي.

ولكن نادي سوتشي نفى وجود أي عرض من قبل الاهلي خلال الفترة الماضية، ولكن كان هناك عرض روسي وآخر إيراني من فريق بيرسيبوليس..

وكان عرض نادي بيرسيبوليس هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب ولكن اللاعب اختفى ولم يعد يرد على اتصالات النادي الروسي باعتراف من المدير الرياضي.

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وقال المدير الرياضي لنادي سوتشي أورلوف في تصريحات صحفية:” نحاول الوصول والاتصال باللاعب أو وكيله ولكن تصرفاتهما غير احترافية على الإطلاق”.

وتابع:” إذا استمر هذا الأمر سنقيم دعوة ضده الأسبوع القادم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على حقوقنا”.

وواصل:”هناك بند يتيح دفع شرط جزائي لضم اللاعب دون أي مفاوضات في حالة هبوطنا للدرجة الثانية وهذا ما حدث للفريق، ولكن لا أستطيع الإفصاح حاليًا عن القيمة المادية”.