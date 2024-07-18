عقوبات على اتحاد الكرة السعودي بسبب الاهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن معاقبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتحاد الكرة السعودي وفرض غرامات مالية عليه بسبب مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وفرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامة مالية على اتحاد الكرة السعودي لعدم رفعه تقارير المباريات الودية التي أقيمت على الملاعب السعودية.

وشملت الغرامة، التي بلغت 10375 دولارًا أمريكيًا، عدم رفع تقارير لمباريات ودية من بينها مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (2022-2023) والتي أقيمت في 8 مارس الماضي على ملعب الأولمبيك بالرياض.

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بالإضافة إلى مباراتان للهلال والنصر ضد إنتر ميامي الأمريكي و ولقاءان للهلال أمام دي سي يونايتد الأمريكي، الأول في 6 فبراير والثاني في 10 فبراير و مباراة الشباب ضد روما في 24 يناير.

وكان الأهلي تمكن من تخقيق فاز على الزمالك في نهائي كأس مصر بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك مجددًا في 27 سبتمبر المقبل في الرياض، ولكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.