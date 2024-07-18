"بند تحقق وسعي نحو التريند".. متحدث الزمالك يكشف مصير جوزيه جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نفى الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ما يتردد من أنباء حول عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا صحة على الإطلاق لما ردده أحد الإعلاميين عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده، وذلك لأن التعاقد معه ساري حتي نهاية الموسم القادم بنفس البنود و الشروط و دون أي تعديلات وفقا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي والذي تضمن شرطا واحدا لتجديده لسنة إضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

وأضاف: "كذلك لا صحة لما تردد عن عرض المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري للبيع حيث أنه المهاجم الأساسي للفريق، ونناشد السادة الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار كاذبة ومضللة، وعليهم التأكد من مصادرهم حتى لا يكون سعيهم نحو "التريند" سببا في إثارة الفتنة بين الجماهير البيضاء العظيمة".

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