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رسميا.. القادسية السعودي يعلن ضم الجابوني أوباميانج (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد بشكل رسمي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي القادسية السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، فيديو للاعب الجابوني موضحا نجاح التعاقد معه بشكل رسمي.

ولم يوضح النادي السعودي في بيانه أي تفاصيل عن صفقة انتقال المهاجم الجابوني لصفوف الفريق، ومدة العقد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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