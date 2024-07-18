رسميا.. القادسية السعودي يعلن ضم الجابوني أوباميانج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد بشكل رسمي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي القادسية السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، فيديو للاعب الجابوني موضحا نجاح التعاقد معه بشكل رسمي.

ولم يوضح النادي السعودي في بيانه أي تفاصيل عن صفقة انتقال المهاجم الجابوني لصفوف الفريق، ومدة العقد.

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