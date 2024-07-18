قرار من الأهلي بشأن أزمة أسعار تذاكر مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهيره بشكل رسمي، في مباراة بيراميدز المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، كما حدد النادي قيمة 50 جنيهاً للتذكرة في باقي مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر النادي بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي: "وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، صباح اليوم بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة «تذكرتي» لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة «يمين» المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري، والمحدد لها الإثنين المقبل بملعب الدفاع الجوي".

وأضاف النادي في بيانه: "الخطاب الذي تم إرساله بالفعل، جاء نظرًا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة يمين التي قامت جماهير الأهلي بشرائها".

وتابع: "يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير. وسوف يتحمل النادي أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر".

واختتم الأهلي بيانه: "سبق وأن أرسل النادى خطابًا للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيهًا، ولأن هذا المبلغ أقل من قيمة تكلفة التذكرة. تقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق لشركة تذكرتي في هذا الشأن. وذلك للتخفيف عن جماهير الأهلي".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.