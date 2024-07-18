ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكاس فاسكيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد لاعبه الإسباني لوكاس فاسكيز، لمدة موسم إضافي.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد، أن فاسكيز وقع على عقد لمدة موسم واحد، لينتهي بذلك عقده مع النادي الملكي، في 30 يونيو 2025.

وانضم فاسكيز إلى فريق ريال مدريد الإسباني في عام 2007، بعمر 16عاماً، قادماً من فريق أورال الإٍسباني.

وخاض فاسكيز 349 مباراة رفقة فريق ريال مدريد طوال تاريخه في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 36 هدفاً، وصناعة 65 هدفاً.

وتوج اللاعب صاحب ال 33 عاماً ب 21 لقباً رفقة الفريق الملكي في مختلف البطولات، بواقع 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب للدوري الإٍسباني ومثلهما لبطولة كأس السوبر الإسباني، وثلاث مرات لكلاً من كأس السوبر الأوروبي و 4 مرات كأس العالم للأندية ولقب لكأس ملك إسبانيا.