"السعيد وماهر".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بروكسي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره بروكسي، في كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: "عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطى ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي".

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