شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا صحة لعرض سيف الجزيرى للبيع وهذه حقيقة جلسة جوميز والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أنه لا صحة لعرض التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم القلعة البيضاء للبيع موضحاً أنه مهاجم الفريق الأساسي.

وكتب سالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لا صحة علي الإطلاق لما تردد عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده و ذلك لأن التعاقد معه ساري حتي نهاية الموسم القادم بنفس البنود و الشروط و دون اي تعديلات وفقا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي و الذي تضمن شرطا واحدا لتجديده لسنة اضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

أضاف سالم:"كذلك لا صحة لما تردد عن عرض المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري للبيع حيث انه المهاجم الأساسي للفريق ،و نناشد السادة الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار كاذبة و مضللة و عليهم التأكد من مصادرهم حتي لا يكون سعيهم نحو التريند سببا في إثارة الفتنة بين الجماهير البيضاء العظيمة".



أحمد سالم متحدث الزمالك

في سياق مختلف تسلم مسئولو نادى الزمالك خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم تمهيداً لرفع إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

الزمالك أنهى أزمة مستحقات خالد بوطيب، بالتوصل لاتفاق مع اللاعب على نظام لجدولة المديونية المستحقة والبالغة 2 مليون و400 ألف دولار، وهو الأمر الذى استغرق وقت وجهد كبير من المجلس، وكذلك عبد الواحد السيد مدير الكرة الذى قاد سلسلة من المفاوضات مع عزيز محامى اللاعب.

واتفق مسئولى الزمالك مع خالد بوطيب على سداد مليون دولار من قيمة المديونية فى الوقت الحالى، على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي على مدار سنة "12 شهرًا" بواقع 110 ألف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط ليتم سداد المديونية بالكامل.

ووقع خالد بوطيب على الاتفاق المبرم مع إدارة الزمالك والذى بناء عليه حصلت القلعة البيضاء على رخصة المشاركة الأفريقية.