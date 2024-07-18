شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي بعد حكم "كاس" والان مع تفاصيل الخبر

عبد الله السعيد لاعب الزمالك خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بعدما حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتغريم الأهلي نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه حسب تأكيدات هاني زهران محامي اللاعب.

الأهلي ينفي منعه من القيد

من جانبه ، أكد مهاب عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية عن تهديد النادي بمنعه من القيد أو خصم من نقاطه بسبب قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق والزمالك الحالي.

هل يتسبب عبد الله السعيد في إيقاف الأهلي؟

تابع عثمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "ما يتردد عن أن الأهلي معرض للإيقاف بسبب قضية عبد الله السعيد غير صحيح، وإنما وصل النادي خطابا من المحكمة الرياضية الدولية_ كاس_ بشأن سداد الرسوم القضائية لدعوى اللاعب عبد الله السعيد، والخطاب يطالب الأهلي بسداد مستحقات التحكيم الرياضي لا غير".

شدد المستشار القانوني للأهلي على أن الأهلي سيمتثل ويسدد قيمة الرسوم القضائية والبالغة 24 ألف فرنك سويسري، أي قرابة مليون و300 ألف جنيه مصري".

محامي عبد الله السعيد يكشف تفاصيل حكم "كاس"

كان هاني زهران، محامي عبد الله السعيد قد أكد أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

وأضاف محامي عبد الله السعيد في بيان صحفي أنه يجب على الأهلي الدفع خلال 30 يوما وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط من رصيده.