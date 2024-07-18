شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إحالة أيسل نديم لاعبة الكرة الطائرة للتحقيق.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إحالة أيسل نديم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة النادي، وعدم الالتزام بسياسة النادي فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بجانب غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر، في الوقت الذي ترتبط فيه اللاعبه بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين.

ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظومة نادي الزمالك في جميع الفرق الرياض