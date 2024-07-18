نجم الهلال يسطع في اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى إدارة نادي اتحاد جدة للتعاقد مع صفقات جديدة خلال الصيف الجاري لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات والألقاب وتصحيح مسار الموسم الماضي.

وفي هذا الشأن اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية السعودية”، فإن الاتحاد توصل لاتفاق مع الهلال للتعاقد مع الظهير الإيسر معاذ فقيهي لضمه في الفترة الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد اتفق مع الهلال على شراء المدة المتبقية في عقد معاذ فقيهي ولن يضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث جاءت رغبة الاتحاد بضمه بصفة نهائية.

وجاء تفكير اتحاد جدة بالتعاقد مع معاذ فقيهي خلال الصيف الجاري من أجل تعويض رحيل زكريا هوساوي والذي قرر مغادرة الفريق للانضمام إلى صفوف فريق الرائد.

سبب رحيل معاذ عن الهلال

ورحب الهلال برحيل معاذ فقيهي لتواجد العديد من اللاعبين في مركز الظهير الإيسر أبرزهم البرازيلي لودي وياسر الشهراني، مع إمكانية الاستعانة بالظهير الثالث محمد البريك في هذا المركز.

نجم فرنسا يصل اتحاد جدة

يصل النجم الفرنسي موسى ديابي إلى معسكر نادي اتحاد جدة السعودي اليوم من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه رسميًا لصفوف النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

اتحاد جدة يودع أحمد حجازي

أصبح النجم الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى نادي الخلود خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الميدان الرياضي في تقرير لها اليوم أن أحمد حجازي يتجه لقبول عرض نادي الخلود ومرافقة زميله السابق في الاتحاد الحارس مارسيلو جروهي الذي انتقل للنادي قبل أيام قليلة.

واستقرت إدارة اتحاد جدة على رحيل جميع الأجانب بالفريق بخلاف كريم بنزيما وكانتي وفابينيو على أن يتم التعاقد مع صفقات سوبر جديدة لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن نادي الخلود سيواجه الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد.