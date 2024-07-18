الأهلي يختتم استعداداته لملاقاة الألومنيوم بالدوري غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الألومنيوم التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا ، قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي أشرف عليها الجهاز الفني.
واكتفى احمد عبد القادر لاعب الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم ، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الألومنيوم في الثامنة من مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة ، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.