الأهلي يختتم استعداداته لملاقاة الألومنيوم بالدوري غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الألومنيوم التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس ‏مصر.‏



وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا ، قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي أشرف ‏عليها الجهاز الفني.‏

واكتفى احمد عبد القادر لاعب الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم ، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الألومنيوم في الثامنة من مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة ، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس ‏مصر‎.‎