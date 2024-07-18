غدًا .. الأهلي يلتقي الأولومنيوم بدور الـ 32 من كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الألومنيوم في الثامنة من مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.





كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل مرانه مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك دون راحة عقب مواجهة مودرن سبورت استعدادًا لمباراة الألومنيوم الجمعة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على بعض الأمور الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء مودرن سبورت كاملًا مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في الجيم، للتخلص من حالة الإرهاق.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.