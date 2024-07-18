الاتحاد السكندرى يقرر تسريح فريقى سلة وطائرة السيدات

ياسر رشاد - القاهرة - جاء قرار مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بتسريح فريقى كرة السلة والطائرة سيدات من منطلق ترشيد النفقات بزعيم الثغر ولاسيما ان سؤ النتائج وعدم تحقيق الفريقين لأى بطولات شجع الاتحاد على اتخاذ هذا القرار

وعلمت الخليج 365 ان نادى الاتحاد السكندرى بدأ فى تنفيذ خارطة طريق ترشيد النفقات بالنادى فى ظل الازمة المالية التى يتعرض لها النادى كغيره من الاندية الجماهيرية خاصة فى الوقت الذى لم يتلقى فيه النادى الشعبى الاول بالاسكندرية اى دعم من المحافظة مقارنة بأندية جماهيرية أخرى كالنادى المصرى البورسعيدى الذى يتلقى دعم من المحافظة

وكان نادى الاتحاد قد أنفق ملاييين الجنيهات على عقود الفريقين خلال المواسم الماضية دون جدوى ولذلك قرر ان يكون الدعم موجه لقطاع الناشئيين لتغذية الفريق الاول بمواهب النادى

يذكر ان الاتحاد السكندرى قد حصل على بطولتى الدورى وكأس مصر لكرة السلة رجال