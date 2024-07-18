مورينيو يقترب من خطف لاعب النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الإيفواري سيكو فوفانا من حسابات النصر في الموسم الجديد بقرار من المدرب البرتغالي لويس كاسترو، والذي فضل رحيله عن العالمي في الموسم الجديد لعدم الحاجة لخدماته.

ووفقًا للتقارير التركية، فإن مسؤولي نادي فنربخشة طلبوا التعاقد مع سيكو فوفانا البالغ من العمر 29 عامًا من نادي النصر السعودي هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة طلب من الإدارة التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الوسط الفريق في الموسم المقبل، حيث يقدر المدرب البرتغالي إمكانيات اللاعب الإيفواري.

وتعمل إدارة نادي فنربخشة على التعاقد مع صفقات مميزة خلال الصيف الجاري لتدعيم الصفوف، بعدما نجحت في الأيام الماضية في الحصول على خدمات الفرنسي ماكسيمان جناح أهلي جدة السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجهة فوفانا بعد الرحيل عن النصر

تلقى فوفانا عروض من داخل الدوري السعودي، أبرزها من نادي الاتفاق بطلب من ستيفن جيرارد بعدما قضى اللاعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع الفريق، إلا أن تحمل راتبه السنوي يمثل أزمة كبرى للنادي، وبالتالي قد يتجه النصر على إعارته أو بيعه إلى الدوري التركي حال وصول عروض مغرية.

صفقات قوية في النصر

يستعد مسؤولو نادي النصر السعودي لضم العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم بينتو حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

وانتقل بينتو إلى صفوف النصر السعودي من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى.

وأكدت صحيفة “اليوم الرياضي”، فإن صفقات نادي النصر في الميركاتو الصيفي، لن تتوقف عند الحارس بينتو، حيث ترغب إدارة العالمي في ضم 4 لاعبين آخرين خلال الفترة القادمة.

ويأتي على رأس الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف النصر السعودي، هو النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

كما تبحث إدارة نادي النصر السعودي عن التعاقد مع ثنائي شاب تحت السن، في مركز الجناح بالإضافة إلى لاعب آخر في مركز وسط الملعب، بهدف تجديد دماء جديدة في الفريق، وخلق التوازن بين الخبرة والشباب.