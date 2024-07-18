محمود متولي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي الأخير للأحمر.





الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن محمود متولي مدافع الفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الاهلي فاز في اللقاء الأخير بهدفين مقابل هدف على فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.