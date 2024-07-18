الاهلي أم الزمالك؟..نجم الإسماعيلي يحسم مصيره في حال الرحيل

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بخصوص مفاوضات النادي الاهلي، مع عمر الساعي، لاعب فريق الإسماعيلي لضمه في الفترة المقبلة,

وأكدت التقارير بأن الاهلي، لم يدخل في مفاوضات مع النادي الإسماعيلي بأي شكل في الفترة الماضية للحصول على خدمات عمر الساعي.

وأوضحت المصادر أن عمر الساعي، يرغب في الانضمام إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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أخبر عمر الساعي إدارة النادي برغبته في الانتقال إلى الاهلي، في حالة وجود نية للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى مسئولو الدراويش، وصول أي عروض رسمية لضم اللاعب، سواء من الاهلي أو الزمالك على عكس ماتردد في الأيام الماضية ولم يوقع مع أي نادي.

وفي نفس الوقت فإن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي يرفض فكرة رحيل عمر الساعي إلى أحد أندية الدوري المصري ويرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وفي سياق متصل، وقع نادي الإسماعيلي يوم أمس الأربعاء عقودا ودية مع نادي الاتفاق السعودي، استعدادا للمباراة المقررة في الشهر المقبل بالمملكة العربية السعودية.