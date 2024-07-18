“خناقة” بين لاعبي الزمالك وبروكسي في كأس مصر

شهدت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد نظيره بروكسي مشادات بين لاعبي الفريقين، في المباراة المقامة ضمن منافسات كأس مصر.

ودخل لاعبو الفريقان، في مشادة و” خناقة” في الدقيقة 25 حيث حرص أكثر من لاعب على التدخل والتهدئة بينهم.

وأشهر حكم المباراة بطاقتين صفراواتين، واحدة لحمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، وأدهم عبد الله لاعب بروكسي.

اقرأ ايضًا..الاهلي أم الزمالك؟..نجم الإسماعيلي يحسم مصيره في حال الرحيل

ويتقدم الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على فريق بروكسي في أول 25 دقيقة من المباراة المقامة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبدأ الأبيض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف “روقا” وأحمد عبد الرحيم “إيشو” وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .