الاتحاد يخطف جوهرة الهلال من الاهلي في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة قد حسم الصراع مع الاهلي السعودي ونادي نيوم، من أجل التعاقد مع لاعب الهلال بشكل نهائي.

ووصل نادي اتحاد جدة لاتفاق مع اللاعب الشاب معاذ فقيهي، لاعب الهلال للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووفقًا لـ صحفية “عاجل- الرياضية”، أكدت أن نادي اتحاد جدة وصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة الهلال السعودي، لضم معاذ فقيهي، وشراء المدة المتبقية من عقده.

ويأتي هذا الانتقال بعد صراع طويل بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي السعودي، بالإضافة إلى نادي نيوم، الذين سعوا لضم اللاعب الموهوب.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد، ودّع بطولة وري أبطال آسيا من دور الثمانية، وكأس الملك من نصف النهائي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني، فيما خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر وفشل في حجز مقعد بالمربع الذهبي بمسابقة الدوري.