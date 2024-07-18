الزمالك يكشف حقيقة رحيل الجزيري

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة عن رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب التونسي سيف الجزيري بالرحيل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب تراجع مستواه الفني هذا الموسم.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا صحة لما تردد عن عرض المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري للبيع لأنه المهاجم الأساسي للفريق”.

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ويلتقي الزمالك نظيره بروكسي في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد بروكسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما لعب26 مباراة خلال الموسم الحالي.