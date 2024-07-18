قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن أيسل نديم لاعبة فريق السلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تحويل لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي أيسل نديم، إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي بياناً رسمياً يوضح خلاله، أسباب تحويل اللاعبة إلى التحقيق.

وجاء نص البيان كالتالي: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إحالة أيسل نديم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي".

وأضاف: "جاء ذلك لما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة النادي، وعدم الالتزام بسياسة النادي فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "بجانب غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر، في الوقت الذي ترتبط فيه اللاعبة بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين".

واختتم النادي بيانه: "يؤكد مجلس الإدارة على أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظومة نادب الزمالك في جميع الفرق الرياضية".

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