الأهلي يتعرض لصدمة قوية قبل مواجهتي الألومنيوم وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهي خورشيد:

تعرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر إلى صدمة قوية بسبب موقف اللاعبين المصابين في ظل منافسة الأحمر على بطولتي الدوري المصري والكأس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365" أن الأهلي سيعاني من العديد من الغيابات خلال الفترة المقبلة، بعدما أثبتت إصابة الثنائي علي معلول وعمرو السولية عدم مشاركتهم حتى نهاية الموسم.

كما أشار إلي أن إصابة محمود متولي عبارة عن شد قوي في العضلة الأمامية، وبالتالي سيغيب أيضاً لنهاية الموسم الحالي بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لا يقل عن شهر.

فيما يتعلق بإصابة أحمد عبدالقادر أوضح المصدر أن اللاعب يحتاج إلي 10 أيام قبل المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره الألومنيوم غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.