ثلاثة أسباب قد تغير وجهة حجازي في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر، وجود منافسة قوية بين فريقي الخلود ونيوم السعوديين، للتعاقد مع نجم المنتخب المصري ونادي الاتحاد السعودي أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أحمد حجازي لم ينضم لمعسكر نادي الاتحاد السعودي، الذي انطلق في إسبانيا منذ عدة أيام".

وأضاف: "حجازي يتواجد حالياً في مصر، بعد علمه بأنه خارج حسابات النادي في الفترة المقبلة".

وتابع: "فريق الخلود دخل في مفاوضات قوية للتعاقد مع أحمد حجازي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وواصل: "ما يقرب حجازي من الخلوم تواجد الفريق في دوري روشين للمحترفين، بالإضافة إلى تعاقد الفريق مع الحارس مارسيلو جروهي لاعب زميل حجازي السابق في الاتحاد".

واختتم المصدر تصريحات: "حجازي بدأ يعيد تفكيره في مستقبله مرة أخرى، بعد دخول الاتحاد أيضاً في مفاوضات قوية للتعاقد مع عبد الرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد السابق وزميل حجازي".

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