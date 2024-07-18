شكرا لقرائتكم خبر عن من مصطفى رياض لـ عمار حمدي ..تعرف على هدافي منتخب مصر في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل .

وتُعد مشاركة كرة القدم واحدة من أهم المشاركات التي تحظى باهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية ، حيث يأمل الفراعنة الصغار في تحقيق نتائج جيدة في الدورة الأولمبية.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس 2024 يوم 24 يوليو الساعة 6 مساء ، ثم تواجه اوزباكستان يوم 27 يوليو الساعة 6 مساء قبل أن تختتم منافسات الدور الأول بمواجهة إسبانيا يوم 30 يوليو الساعة 4 عصراً

وسجل لاعبو المنتخب المصري خلال 36 مباراة في 12 مشاركة سابقة بالأولمبياد 67 هدفًا، كأن أولها عن طريق حسن علوبة في مرمى بلجيكا بدورة أنتويرب 1920، وهو أول هدف رسمي في تاريخ الفراعنة في أول مباراة رسمية في بطولة رسمية.

ونرصد في التقرير التالي ، قائمة هدافي مصر في الأولمبياد تاريخيًا:

1- مصطفى رياض (8) أهداف.

2- علي محمود رياض – محمود مختار التتش – السيد الضظوي (4) أهداف.

3- رفعت الفناجيلي – رأفت عطية – محمد صلاح (3) أهداف.

4- سيد أباظة – حسين حجازي – إبراهيم يكن – سمير قطب – محمد بدوي – عماد سليمان – هادي خشبة – محمد أبو تريكة (هدفين).

5- زكي عثمان – حسن علوبة – علي الحسن – سيد حودة – الزبير – موسى أبو العظم – عبدالكريم صقر – محمد الجندي – كامل الفار – أحمد مكاوي – محمد شاهين – صديق محمد – كمال عتمان – محمود حسن – محمود الخطيب – مجدى عبدالغني – علي شحاتة – محمد يوسف – إبراهيم المصري – مروان محسن – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي ( هدف واحد).

على صعيد متصل ، تستعد البعثة المصرية، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر بباريس، و التي تنطلق بعد أيام من انتهاء الدورة الأولمبية.