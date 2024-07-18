شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حامد يعلن تشكيل بروكسى لمواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي بقيادة محمد حامد عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقي.

الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.

الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.

الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

وسيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

كان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.