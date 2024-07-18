اخبار الرياضه

محمد حامد يعلن تشكيل بروكسى لمواجهة الزمالك بالكأس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حامد يعلن تشكيل بروكسى لمواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 18 يوليو 2024 07:49 م

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي بقيادة محمد حامد عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقي.
الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.
الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.
الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

وسيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".
كان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements