شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار عن مفاوضات الزمالك مع يعقوبو : ملناش دعوة.. اللاعب أصبح حرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى أن ناديه ليس لديه علاقة بمفاوضاتالغانى إسحاق يعقوبو لاعب الفريق مع نادي الزمالك ، موضحاً أن عقد اللاعب مع البنك ينتهي بنهاية الموسم الجاري ومن حقه التفاوض بل والتوقيع مع اي نادً دون الرجوع للبنك الأهلي.

وتابع أشرف نصار في تصريحات لـ"الخليج 365" : لم نفكر في تجديد عقد اللاعب الغاني..وأصبح حُراً ومن حقه التفاوض مع أي نادً سواء كان الزمالك أو غيره لذا فليس لنا علاقة بتفاوضه مع الزمالك.

وأكد رئيس نادي البنك الأهلي أن التركيز حاليا على حصد أكبر عدد من النقاط والتواجد في مركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" هذا الموسم.

وشارك إسحاق يعقوبو مع فريق البنك الاهلى هذا الموسم في 30 مباراة كاملة وسجل هدفين وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن أهتمام مسئولى الزمالك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار أشرف نصار أنه ينتظر أنتهاء الموسم الجارى ومعرفة التقرير الفني الذى يضعه طارق مصطفى المدير الفني لمعرفة مطلبات الفريق الموسم المقبل.

ويستعد البنك الاهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 33 نقطة حيث حقق الفوز 9 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 15 مباراة.