شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

سجل مهاب ياسر، لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في شباك بروكسى بالدقيقة 3 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .

حراسة المرمى: فرج شوقي.

الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.

الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.

الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

ويواجه الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

وكان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



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الزمالك وبروكسى