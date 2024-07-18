شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد لـ"الخليج 365": هدفنا ميدالية أولمبية ولدينا "ثأر" أمام الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد عن آخر استعدادات منتخب مصر لكرة اليد قبل خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف عمرو صلاح خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن منتخب مصر لكرة اليد سوف يتوجه إلى فرنسا يوم الأحد المقبل وهناك جلسة تحفيزية للاعبين قبل السفر لحصد ميدالية أولمبية وهذا الهدف الذى يعمل عليه جميع عناصر البعثة.

وتابع عمرو صلاح : جميع اللاعبين لديهم الخبرة الكبيرة في التعامل مع المباريات بالاحداث الهامة ، مُعلقاً: لدينا "ثأر" في مواجهة الدنمارك ونعمل على التأهل من المجموعة القوية التي تضم كل من الدنمارك وفرنسا والمجر والنرويج والأرجنتين.

وخسر منتخب مصر يوم 16 يناير الماضي أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 34-31، في بطولة الدوري الذهبي العالمي 2024 لكرة اليد.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.