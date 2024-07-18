أدهم أحمد يسجل الهدف الثانى لبروكسى فى شباك الزمالك (3-2)

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سجل أدهم أحمد لاعب بروكسي الهدف الثانى لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 22 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر،لتصبح النتيجة (3-2) للفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك أمام بروكسى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .

تشكيل بروكسي أمام الزمالك

حراسة المرمى: فرج شوقي.

الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.

الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.

الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

وسيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

كان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.