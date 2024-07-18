شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ إجراءات جراحة الصليبي لعصام ثروت حارس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسؤولو النادي المصري بحث عدة أماكن لاجراء جراحة الصليبي لعصام ثروت حارس مرمى الفريق، والذي أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق البورسعيدي، أن إدارة النادي المصري بدأت على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

كان الحارس عصام ثروت قد تعرض للإصابة خلال مران الإثنين الماضي الذي أقيم على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد ليخضع اللاعب لفحوصات طبية عديدة أثبتت في النهاية اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد النادي المصري بقيادة على ماهر لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.