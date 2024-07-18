شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح موقفه من تذاكر مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة .

وفي ذات الوقت تواصل الأهلي أيضًا مع شركة «تذكرتي» بهذا الخصوص ويجرى حاليًّا تسوية الأمر ماليًّا لاستعادة حقوق الجماهير لكن في كل الأحوال وبعيدًا عن أي تسويات فإن النادي الأهلي لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره.

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان مُقرراً لها يوم 26 يونيو الماضي في الدوري وتم إلغاؤها بسبب إعتذار الزمالك عن خوضها ليتم إحتساب نتيجتها فوز الأهلي بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من الزمالك.