مارسيليا الفرنسي يضم جرينوود (رسميا)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي التعاقد مع ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان جرينوود يعلن مع نادي خيتافي الإسباني في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل أن يلفت أنظار أولمبيك مارسيليا الذي سارع لإنهاء الصفقة لصالحه في الصيف الحالي.

وأوضح أولمبيك مارسيليا أنه ضم جرينوود لصفوفه بعقد يمتد لخمسة سنوات حتى موسم 2029.

وبلغت قيمة انتقال ماسون جرينوود من مانشستر يونايتد إلى النادي الفرنسي 31 مليون جنيه إسترليني وسيقوم اللاعب الإنجليزي بارتداء القميص رقم 10 رفقه ناديه الجديد أولمبيك مارسيليا.

يذكر أن جرينوود شارك في الموسم الماضي في 36 مباراة مع خيتافي بجميع المسابقات، حيث أحرز 9 أهداف وقام بصناعة 6 أهداف طوال الموسم.