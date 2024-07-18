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شوط الأهداف الخمسة ..تقدم درامي لـ الزمالك على بروكسي بدور الـ 32 للكأس

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الزمالك شوطه الأول في مواجهة بروكسي ، متقدمًا بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.
 


تقدم مهاب ياسر بالهدف الأول للزمالك عند الدقيقة 3 ، قبل أن يضاعف ناصر ماهر النتيجة للأبيض في الدقيقة 7 ، ثم اختتم ناصر ماهر ثلاثية الزمالك عند الدقيقة 8.
بينما سجل لبروكسي كل من حسام بركات في الدقيقة 19 من ركلة جزاء ، وأدهم أحمد في الدقيقة 22.
و يضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.
خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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