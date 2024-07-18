شوط الأهداف الخمسة ..تقدم درامي لـ الزمالك على بروكسي بدور الـ 32 للكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الزمالك شوطه الأول في مواجهة بروكسي ، متقدمًا بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.





تقدم مهاب ياسر بالهدف الأول للزمالك عند الدقيقة 3 ، قبل أن يضاعف ناصر ماهر النتيجة للأبيض في الدقيقة 7 ، ثم اختتم ناصر ماهر ثلاثية الزمالك عند الدقيقة 8.

بينما سجل لبروكسي كل من حسام بركات في الدقيقة 19 من ركلة جزاء ، وأدهم أحمد في الدقيقة 22.

و يضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .