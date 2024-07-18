رسميا.. مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده رسميا، مع الجناح البرازيلي سافينيو كأولى صفقاته في ميركاتو الصيف.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن ضم سافينيو، اليوم الخميس، كأولى صفقات الفريق السماوي.

وقضى سافيو موسما رائعا على سبيل الإعارة في جيرونا، وانضم إلى مانشستر سيتي قادما من فريق تروا الفرنسي.

وساهم سافيو في حصول جيرونا على المركز الثالث، بجدول ترتيب الليجا، والتأهل لدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي.

وأعلن السيتي تعاقده مع سافينيو لمدة 5 سنوات قادمة وبعقد حتى صيف 2029.



هل يترك جوارديولا مانشستر سيتي

تصدر اسم بيب جوارديولا صحيفة إندبندنت الإنجليزية، ضمن تقرير أشارت فيه إلى أنه حتى الآن لم يستقر الاتحاد الإنجليزي على خليفة المدرب جاريث ساوثجيت الذي أعلن رحيله بعد بطولة يورو 2024.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قد أعلن رحيله عن تدريب الأسود الثلاثة بعد بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” والتي أقيمت في ألمانيا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية يوم الخميس 18 يوليو، رغبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا لتدريب منتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

ويريد الاتحاد الإنجليزي التعاقد مع جوارديولا عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، مما يعني تعيين مدرب مؤقت لمدرب الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المرشحين أيضا، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والألماني توماس توخيل لقيادة الأسود الثلاثة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي على استعداد لانتظار رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي قبل تعيين خليفة دائم لجاريث ساوثجيت كمدرب لمنتخب إنجلترا.

يمتلك الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقدًا مع النادي الإنجليزي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.