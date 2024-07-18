إشهار مركز شباب مصطفى إسماعيل بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - قامت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية واجبه الاتباع

وفى اطار قانون الشباب رقم 218 لسنة 2018 ولائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنه 2018 تم اشهار

يأتي هذه الإشهار فى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالوصول الى القرى الأشد احتياجا

يعد هذا المركز اضافه جديده للهيئات الشبابية بعروس البحر الأبيض ويقع المركز في منطقه أشد احتياجا الى الأنشطة الرياضة والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت الشريف أنه بإشهار مركز شباب مصطفي أسماعيل يصل اجمالي مراكز الشباب بالإسكندرية الي 63 مركز شباب، مضيفة أن المركز الذي تم إشهاره يقع في منطقه العامرية التي تعد من الأماكن المحرومة المترامية الأطراف.