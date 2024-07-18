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إشهار مركز شباب مصطفى إسماعيل بالإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة - قامت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية واجبه الاتباع 
وفى اطار قانون الشباب رقم 218 لسنة 2018 ولائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنه 2018 تم اشهار  
يأتي هذه الإشهار  فى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالوصول الى القرى الأشد احتياجا  
يعد  هذا المركز اضافه جديده للهيئات الشبابية بعروس البحر الأبيض ويقع المركز في منطقه أشد احتياجا الى الأنشطة والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الشريف  أنه بإشهار مركز شباب مصطفي أسماعيل يصل اجمالي مراكز الشباب بالإسكندرية الي 63 مركز شباب، مضيفة أن المركز الذي تم إشهاره يقع في منطقه العامرية التي تعد من الأماكن المحرومة المترامية الأطراف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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