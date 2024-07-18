الأهلي يستفسر من رابطة الأندية على موقف رد قيمة تذاكر مواجهة القمة المُلغاة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة.





ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة.

وفي ذات الوقت تواصل النادي أيضًا مع شركة «تذكرتي» بهذا الخصوص.

ويجرى حاليًّا تسوية الأمر ماليًّا لاستعادة حقوق الجماهير، لكن في كل الأحوال وبعيدًا عن أي تسويات فإن النادي الأهلي أكد على حسب بيانه لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره.