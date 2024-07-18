الزمالك يتخطي بروكسي العنيد ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق فوزا صعبا علي نظيره بروكسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



وشهدت مباراة الزمالك وبروكسي دراما مثيرة في الشوط الأول، حيث سجل لاعبو الفارس الأبيض ثلاث أهداف في اول عشر دقائق، ثم تمكن فريق بروكسي من تسجل هدفين في العشر دقائق الثانية من الشوط الاول.

أحداث مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

أفتتح فريق الزمالك التسجيل عن طريق اللاعب مهاب ياسر في الدقيقة الـ 3، ليضاعف بعدها يوسف أوباما النتيجة لنادي الزمالك في الدقيقة السابعه.

قبل أن يستقبل ناصر ماهر كرة عرضية ويقوم بترويضها بشكل رائع قبل أن يسدد تسديدة متقنة في شباك فريق نادي بروكسي بطريقة مذهلة في الدقيقة 8.

هنا ظن الجميع أن الزمالك قد أنهى المباراة قبل أن تكتمل الدقيقة الـ 10 للمباراة، قبل أن يعكس لاعبو بروكسي تلك الفكرة.

إذ استطاع حسام بركات تسجيل أول أهداف بروكسي في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن يذلل الفارق لهدف وحيد اللاعب أدهم أحمد في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، حصل فريق الزمالك علي ركلة جزاء بعد عرقلة لصالح مصطفي شلبي، تمكن عبدالله السعيد من تنفيذها وتسجيل الهدف الرابع للفارس الأبيض، ثم نجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90+3، لينتهي اللقاء بنتيجة 5_2.