فيروز إيهاب ثانى عالم إسكواش بسبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - فازت فيروز إيهاب بالمركز الثاني ببطولة العالم للإسكواش فردي المقامة بالولايات المتحدة الامريكية

يبدو أن نادى سبورتنج أصبح مصنع أبطال العالم للإسكواش فبعد بطلة العالم نور الشربينى التى حفرت اسمها على مدار اعوام فى عالم اللعبة توج ابن نادى سبورتنج اللاعب محمد زكريا حصوله على لقب بطولة العالم للإسكواش فردي ناشئين وذلك بعد الفوز على بطولة كوريا الجنوبية في المباراة النهائية بنتيجة ٣ أشواط نظيفة ليكون أصغر لاعب في التاريخ يتوج باللقب ( تحت 19 سنة )

واصدر مجلس سبورتنج بيان على صفحة النادى الرسمية لفوز زكريا بالبطولة العالمية