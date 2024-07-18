خبير تحكيمي: لا يوجد ركلة جزاء لـ الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر

كشف ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، عن مدى أحقية حصول فريق الزمالك الأول لركلة جزاء أمام بروكسي في المباراة الجارية الان ضمن منافسات كأس مصر.

أكد محمود في تصريحات خاصة ل كورة 365 على صحة الأهداف الخمس التي سجلت في الشوط الأول.

وتايع مشيرا إلى صحة قرار الحكم بإلغاء هدف الزمالك الرابع لوجود تسلل على لاعب الأبيض.

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وأكمل بأن الدقيقة 39 لايوجد أي ركلات جزاء لصالح الزمالك حيث سقط لاعب الأبيض بدون أي التحام.

وأتم: كان لابد وجود تقنية الفيديو المساعد في تلك الأدوار خاصة وأنها مهمة وظهر احتياجنا للفار في أكثر من لعبة”.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره بروكسي في المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد القاهرة.

افتتح التهديف مهاب ياسر في الدقيقة 3، فيما أحرز يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 7، ثم سجل ناصر ماهر الهدف الثالث في الدقيقة 8 لصالح الزمالك.

واستطاع حسام بركات أن يسجل هدف بروكسي الأول في الدقيقة 19، ثم أحرز أدهم أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.