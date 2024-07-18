الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية أمام بروكسي في كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على نظيره بروكسي في كأس مصر.

ويلاقي الزمالك نظيره بروكسي في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره بروكسي في المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد القاهرة.

اقرأ أيضًا.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل الجزيري

افتتح التهديف مهاب ياسر في الدقيقة 3، فيما أحرز يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 7، ثم سجل ناصر ماهر الهدف الثالث في الدقيقة 8 لصالح الزمالك.

واستطاع حسام بركات أن يسجل هدف بروكسي الأول في الدقيقة 19، ثم أحرز أدهم أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.