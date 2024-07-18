بيان جديد من الاهلي بخصوص تذاكر مباراة القمة ضد الزمالك

أصدر النادي الاهلي بيانًا رسميًا جديدًا بخصوص تذاكر مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز التي تم إلغائها.

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة القمة الأخيرة أمام الاهلي في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لعدم تنفيذ مطالبه التي قدمها إلى الرابطة.

وتم اعتبار الاهلي فائزًا بهدفين نظيفين أمام نظيره الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال الاهلي في بيانه: “قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن الأهلي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة.”.

وتابع: ” ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة. وفي ذات الوقت تواصل النادي أيضًا مع شركة «تذكرتي» بهذا الخصوص. ويجرى حاليًّا تسوية الأمر ماليًّا لاستعادة حقوق الجماهير. لكن في كل الأحوال وبعيدًا عن أي تسويات فإن النادي الأهلي لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره.”.