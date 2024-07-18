الإسماعيلي يضع شروطًا للاهلي والزمالك للتعاقد مع عمر الساعي

كشفت تقارير صحفية تطورات من جانب نادي الإسماعيلي بشأن المطالب المادية، للاستغناء عن عمر الساعي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأشارت التقارير أن اسم اللاعب ارتبط بالانضمام لأحد قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، خاصة بعد تألقه مع الدراويش من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتابعت التقارير أن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلي يرفض فكرة رحيل عمر الساعي عن الفريق، خاصة بعد تألقه مؤخرًا، لكن في حالة وصول مقابل مادي كبير سيرحل اللاعب من أجل الاستفادة المادية.

وواصلت الإسماعيلي لا يمانع من بيع عمر الساعي للاهلي أو الزمالك، في حالة وصول عرض مادي مغري للاعب حيث حد. الدواويش مبلغ 2 مليون دولار لبيعه.

واختتم التقرير إنه حتى الآن لم يصل للإسماعيلي أي عروض رسمية سواء من الاهلي أو الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب.