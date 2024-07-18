شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على بروكسى 3-2 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً على بروكسى بثلاثة أهاف مقابل هدفين فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل أهداف الزمالك مهاب ياسر،يوسف أوباما وناصر ماهر فى الدقائق 3 ، 7 ، 8 بين سجل هدفى بروكسى حسام عادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 19 وأدهم أحمد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك أمام بروكسى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .

تشكيل بروكسي أمام الزمالك

حراسة المرمى: فرج شوقي.

الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن.

الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة.

الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

وسيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

كان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



احتفال أوباما وروقا



احتفال لاعبى الزمالك



احتفال ناصر ماهر مع لاعبى الزمالك



الزمالك وبروكسى



أوباما وروقا



جانب من اللقاء



جانب من المباراة



سجدة يوسف أوباما



فرحة لاعبى الزمالك بالهدف



مباراة الزمالك وبروكسى



يوسف أوباما بعد تسجيل الهدف



سجدة ناصر ماهر بعد تسجيل الهدف



فرحة لاعبى الزمالك بالهدف فى شباك بروكسى