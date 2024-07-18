شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من "موهبة" دوري مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الإسماعيلي من التعاقد مع عمر جمال الظهير الأيمن لمركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية، ومنتخب الإسماعيلية بعد تألقه في دوري مراكز الشباب وقيادته لمنتخب الإسماعيلية بالوصول الي الدور قبل النهائي للبطولة.

وخضع عمر جمال للاختبار في صفوف الإسماعيلي علي مدار الأسبوعين الماضيين، وخاض عمر جمال مباراتين وديتين مع فريق الإسماعيلي، ونال اعجاب إيهاب جلال المدير الفني للفريق، ومن المتوقع ان ينهي الإسماعيلي التعاقد مع اللاعب خلال الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى يحتاج فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، لـ9 نقاط من أجل معادلة أرقام الدراويش في الموسم الماضى، قبل 4 جولات من نهاية موسم الفريق، والتى يبدأها بمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دورى nile.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب دورى nile برصيد 31 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز خلالها 7 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 29 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

وأنهى الإسماعيلى الموسم الماضى في المركز الحادى عشر برصيد 40 نقطة، ويحتاج الإسماعيلى لـ9 نقاط للوصول لأرقام الموسم الماضى، قبل 4 جولات فقط على النهاية.

ويلعب الإسماعيلى مع الجونة 22 يوليو الجارى في الإسماعيلية، ثم بلدية المحلة 30 يوليو في المحلة، ثم مواجهة المقاولون العرب 13 أغسطس المقبل في الإسماعيلية، وأخيرا مواجهة سموحة في الإسكندرية.

ويستأنف فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق الجونة، في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دورى nile.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء، لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراتين وديتين في الفترة الماضية أمام فريق أبو حماد والقناة والتي حقق خلالها الفوز ليطمئن على جاهزية اللاعبين.

وتعد مباراة الاثنين المقبل الثامنة عشر تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.