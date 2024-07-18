شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصعد أحمد وهب حارس مرمى الناشئين بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، تصعيد حارس مرمى فريق الناشئين أحمد وهب، وذلك لتعويض غياب عصام ثروت الذي انتهى موسمه مع الفريق البورسعيدي عقب تعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

و أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، التي خضع لها عصام ثروت حارس مرمى المصري، إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق البورسعيدي، أن إدارة النادي المصري بدأت على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

كان الحارس عصام ثروت قد تعرض للإصابة خلال مران الاثنين الماضي الذي أقيم على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد ليخضع اللاعب لفحوصات طبية عديدة أثبتت في النهاية اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.